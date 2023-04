Wetter bleibt wechselhaft, wird aber wärmer

Werbung

Am Montagvormittag überwiegen im Westen und entlang der Alpennordseite meist dichte Wolken und zeitweise regnet oder schneit es. Weiter im Osten und Süden wechseln den ganzen Tag über Sonne und Wolken, in Niederösterreich, Wien und dem Nordburgenland kann es am Nachmittag aber nochmals regnen. In der Früh hat es ein bis acht Grad, später neun bis 17 Grad.

Am Dienstag scheint die Sonne meist nur ganz im Westen und im Südwesten länger. Überall sonst überwiegen dichte Wolken und vor allem im Norden und Osten ist mit etwas Regen zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.300 bis 1.600 Meter Seehöhe. Nach Frühtemperaturen von zwei bis zehn Grad werden im Tagesverlauf neun bis 16 Grad erwartet.

Am Mittwoch bleibt es etwas unbeständig. Die sonnigen Phasen werden zwar länger als zuletzt, Regenschauer sind aber nach wie vor einzuplanen, insbesondere im Osten. Die Tiefstwerte liegen bei drei bis zehn Grad, die Höchsttemperaturen bei elf bis 17 Grad.

Auch der Donnerstag zeigt sich wechselhaft. Wiederholt ziehen teils dichtere Wolkenfelder durch und nur zwischendurch zeigt sich die Sonne. Es muss außerdem mit Regenschauern gerechnet werden. Der Tag beginnt bei zwei bis acht Grad, im weiteren Verlauf klettert das Thermometer auf elf bis 16 Grad.

Am Freitag wird generell ein recht freundlicher Tag erwartet, die Sonne scheint oft und tagsüber wird es wieder etwas wärmer. Allerdings ist es nicht überall ungestört. Ein paar stärkere Wolken können sich zeitweise zeigen. Dazu sind auch lokale Regenschauer möglich, die Neigung dafür ist aus laut Geosphere Austria heutiger Sicht im Südwesten am höchsten. Die Frühtemperaturen dürften zwei bis sechs Grad betragen und die Tageshöchstwerte zwölf bis 19 Grad erreichen.