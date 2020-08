Zahl der Corona-Erkrankten im Burgenland gesunken .

Seit Donnerstag ist die Zahl der an Covid-19-Erkrankten im Burgenland von 43 auf 39 gesunken. Es gibt eine Neuinfektion, drei Personen sind genesen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag mit. Außerdem wurden zwei Erkrankte einem anderen Bundesland zugeordnet und werden deshalb im Burgenland nicht mehr in der Statistik berücksichtigt.