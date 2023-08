Die Fahrradpolizei ist nun auch im Burgenland unterwegs

In Österreich gibt es die Fahrradpolizei seit dem Jahre 2021. Ausgehend von Wien, wurde sie in den anderen Bundesländern installiert, seit Juli dieses Jahres ist sie auch im Burgenland unterwegs.

Die Ausbildung der Polizisten erfolgte durch Fahrradpolizei-Instruktoren, dauerte 40 Stunden und wurde innerhalb einer Woche durchgeführt, 14 Polizisten im Burgenland schlossen die Ausbildung ab. Seit dem 1. Juli gibt es nun in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt und Mattersburg jeweils eine Streife pro Woche, 14 E-Bikes stehen zur Verfügung.

Die grundsätzlichen Aufgaben des uniformierten Fahrraddienstes (uFD) unterscheiden sich nicht vom normalen Streifendienst, es wird jedoch ein Schwerpunkt auf den Straßenverkehr und der Verkehrspolizei gelegt. Sicherheits- und kriminalpolizeiliche Aufgaben sind aber ebenso Teil des uFD.

Erste Erfahrungsberichte zeigen, dass „die Leute doch etwas überrascht sind, teilweise werden wir auf den ersten Blick noch nicht wahrgenommen“, berichtet Michael Unger, einer der drei Polizebeiamten, die im Bezirk Mattersburg mit dem Drahtesel unterwegs sind.

Eine Amtshandlung hat es ebenso bereits gegeben. „Auf einem Güterweg in Mattersburg haben wir einen Autofahrer angehalten, der am Steuer telefoniert hat“, so Unger.

Die Vorteile des uniformierten Fahrraddienstes wurden im Rahmen einer Pressekonferenz erläutert. „Man ist mit den Menschen sofort auf Augenhöhe und man gelangt in Bereiche, wo man mit dem Polizeiauto nicht hinkommt“, berichtete Polizeisprecher Heinz Heidenreich. Als Beispiel wurden die Musikfestivals in Wiesen genannt, wo die Fahrradpolizei auch dieses Wochenende beim „One Love-Festival“ kontrolliert.