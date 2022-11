Arzt oder Ambulanz: Wohin im Burgenland, wenn es wehtut?

Werbung

Dass die Zahlen im Spitalswesen steigen, ist ein genereller Trend. Was die Spitäler nun aber wieder verstärkt beschäftigt, sind stark frequentierte Ambulanzen. Es sei erkennbar, dass die Frequenzen bereits über dem Niveau von Vor-Corona-Zeiten liegen, lautet die Einschätzung im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt.

„Wir machen, was wir können“

In den vier Häusern der KRAGES bewegt man sich in etwa auf die Zahl von 2019 zu: 151.500 Patienten wurden da gezählt, wobei einer statistisch gesehen 1,8 Mal eine Ambulanz aufsucht. Was die Pandemie ebenso mit sich gebracht hat: die relativ reibungslose Abwicklung sogenannter Spezial- oder Termin-Ambulanzen. Für planbare, tagesklinische Behandlungen und Untersuchungen können die Wartezeiten so erheblich verkürzt werden.

Für dringende Fälle stehen die Notfall-Ambulanzen natürlich rund um die Uhr zur Verfügung. Die grundsätzliche Frage lautet nur: Was ist als solcher einzustufen und wo könnte nicht auch die Hausarzt-Ordination helfen? Hier gilt der alte Mediziner-Spruch: „Notfall ist Notfall!“ Von einem rechtzeitigen Arzt- oder Spitalsbesuch abgehalten werden soll niemand; nicht erst seit Corona versucht man aber an die Eigenverantwortung zu appellieren, gerade um volle Wartezimmer zu vermeiden.

„Wir machen, was wir können“, erzählt Michael Schriefl, Sprecher der niedergelassenen Ärzte, dazu aus dem Alltag: Wie die Spitäler, sind derzeit auch die Ordinationen stark frequentiert. Daher wird selbst seitens der Mediziner die telefonische Auskunft unter der Nummer 1450 in Erinnerung gerufen.

Und: Die Auskunft wird in Zukunft noch verstärkt, heißt es auf BVZ-Anfrage im Büro von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil: Mit Jänner 2023 soll die Gesundheitsberatung 1450 durch die Landessicherheitszentrale erfolgen: Diplomiertes Personal wird dazu in den Dienst gestellt und mit dem Bund ausgebildet; derzeit wird die Leistung zugekauft. Nebeneffekt des eigenständigen Betriebes: eine gewisse Lenkung des Patientenstroms.

Ordinations-Förderung: Nicht alle wollen zahlen

Letzten Endes läuft in Spitälern wie Ordinationen jedoch alles auf die Personalsuche hinaus. Unter www.arztstellen.at sind aktuell 39 Jobs für Assistenz- und Fachärzte in Spitälern ausgeschrieben. In den Gemeinden geht es um die Übernahme leerstehender Ordinationen.

Seitens des Landes wird die Ordinations-Förderung als Abhilfe genannt: Bis zu 60.000 Euro gibt es dafür vom Land. Die Bedingung: Ärztinnen und Ärzte müssen die Praxis für mindestens fünf Jahre betreiben – und die Gemeinden müssen den jeweiligen Förderbetrag in gleicher Höhe leisten. Ein Knackpunkt, wie sich in der Praxis mancherorts zeigte, zuletzt in Oberwart. „Kleine Gemeinden zahlen eher diese Förderung“, meint dazu Schriefl; in Städten oder großen Gemeinden gehe man vielleicht davon aus, auch ohne Zuzahlung eine Nachfolge zu finden.

Sowohl Land als auch ÖGK verweisen darauf, dass die Förderung seitens der Gemeinde auch in Form einer Sachleistung erfolgen könne, etwa durch Bereitstellung der Räumlichkeiten. Die Wirksamkeit wird im Land am Beispiel des heurigen Jahres vorgerechnet: Zwölf Anträge zur Ordinationsförderung wurden bearbeitet,; Gesamthöhe: 490.000 Euro.

Beim Stichwort Entlastung erinnert man in der ÖGK noch an die Möglichkeit von Gruppenpraxen oder Primärversorgungszentren. Hier befindet man sich in Gesprächen mit der Ärztekammer. Mit Kammer und Land werden zugleich die umstrittenen Bereitschaftsdienste verhandelt. Sind alle Regionen am Wochenende ausreichend versorgt, geht nämlich auch die Frequenz in Spitälern zurück.