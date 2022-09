Betagter Steirer abgängig: Suche in den Bezirken Jennersdorf & Güssing

Werbung

Er dürfte im österreichisch-ungarischen Grenzgebiet mit seinem silbernen VW Tiguan in einen Straßengraben gefahren sein, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Pensionist war am Freitag gegen 9.00 Uhr von seinem zu Hause in Rittschein nahe Fürstenfeld losgefahren. Als er nicht zum vereinbarten Zeitpunkt wieder zurück war, erstatteten seine Angehörigen eine Abgängigkeitsanzeige. Eine erste Suche blieb ohne Erfolg.

Am Samstag hatten Polizei und Verwandte dann noch einige Male telefonischen Kontakt mit dem 82-Jährigen. Er konnte nicht sagen, wo er ist, aber er sei in einen Straßengraben gefahren. Eine Peilung seines Mobiltelefons war nicht möglich, weil das Handy nicht im österreichischen Netz eingeloggt war. Die Polizei geht daher davon aus, dass der Pensionist eventuell im Burgenland - in den Bezirken Jennersdorf oder Güssing - zu finden ist. Die ungarischen Behörden wurden ebenfalls informiert.

Der gesuchte Mann ist 1,65 Meter groß, hat eine schmale Statur und trägt unter anderem ein Hemd und eine Hose, beides in grün, wie bei einem Jäger. Es könnte sein, dass er auch ein Gilet trägt. Er dürfte mit Sandalen unterwegs sein, hat eine Brille mit dickem Rahmen und einen Schnurrbart.

Zweckdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 059133/6220 bei der Polizeiinspektion Fürstenfeld erbeten.