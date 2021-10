Corona-Fälle bei Veranstaltungen am Sportplatz Wulkaprodersdorf

Daher ergeht durch die Gesundheitsbehörde vorsorglich folgender öffentlicher Aufruf: Personen, die am 15. und/oder 16. Oktober 2021 eine bzw. beide Veranstaltungen am Sportplatz Wulkaprodersdorf besucht haben, werden ersucht, sich in einer burgenländischen Apotheke einem PCR-Test zu unterziehen und ihren Gesundheitszustand zu beobachten.

Dies gilt auch für Personen, die bereits vollständig geimpft sind. Der Aufruf richtet sich sowohl an Besucher des Kantinenbereiches als auch an jene, die sich nur im Freien aufgehalten haben.