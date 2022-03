Ukraine: 1.277 Hilfsgüter-Paletten im Burgenland gesammelt

Ausführende Kräfte bei der Durchführung waren 195 Feuerwehren, rund 2.000 Mitglieder waren involviert, hieß es in einer Bilanz-Aussendung. Geleistet wurden von den Helfern in Summe 11.019 Stunden. Zudem wurden mit 117 Feuerwehrfahrzeugen 3.198 Kilometer zurückgelegt.

Die Paletten landeten zunächst in Sammelstellen in Wulkaprodersdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf). Von dort werden die Güter in den nächsten Tagen in ein nahe der ukrainischen Grenze gelegenes Zentrallager in der Slowakei gebracht.