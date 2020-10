Einer 59-jährigen Pensionistin und ihrem 61-jährigen Lebensgefährten wird vorgeworfen, von Anfang bis Mitte 2017 mit der Vereinigung Global Common Law Court eine staatsfeindliche Verbindung unterstützt zu haben. Beide zeigten sich geständig. Ein Urteil wird für den Abend erwartet.

Die 59-Jährige habe sich der Vereinigung im ersten Halbjahr 2017 "sehr stark angenähert", sich letztlich aber wieder distanziert, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft. Beim Global Common Law Court handle es sich um ein "Fantasiegericht", das in Form eines Internetportals bestehe und damit werbe, dass herkömmliche Gerichte nicht gültig seien und man sich selber eine Rechtsordnung bilden könne oder sogar solle.

Die Pensionistin soll sogenannte Lebendmeldungen der Vereinigung unterschrieben sowie an Informationsveranstaltungen und Vorträgen teilgenommen haben. Ihr wird auch versuchte Erpressung vorgeworfen, weil sie an die Bank Burgenland, einen Versicherungsmakler und einen Immobilienmakler Schreiben geschickt haben soll, in denen sie eigene Geschäftsbedingungen und Gebührenordnungen kreiert und bei Nichteinhaltung Schadenersatzforderungen und Eintragungen in Schuldenregister in Aussicht gestellt hat.

Laut der Staatsanwaltschaft soll sie zudem bereits im Oktober 2015 an einem Seminar teilgenommen und im März 2020 eine Spende an die Vereinigung getätigt haben. Der 61-Jährige soll zu einigen Veranstaltungen mitgekommen sein und ebenfalls ein Schreiben an den betroffenen Immobilienmakler versendet haben.

Beide zeigten sich laut ihrem Verteidiger "vollinhaltlich geständig". Sie hätten im Vorfeld ihrer Annäherung an die Vereinigung Zivilprozesse verloren und "es war nicht klar für die Angeklagten, dass das die Wahrheit sein soll". Ihr Vertrauen in das österreichische Rechtssystem sei dadurch erschüttert worden. Daraufhin habe ein Vertreter des Global Common Law Court mit der Frau Kontakt aufgenommen. Diese habe nicht bewusst gehandelt, sondern sei dem Vertreter, der "sektenmäßig gepredigt" habe, "naiv nachgelaufen", sagte der Verteidiger.

Die 59-jährige Erstangeklagte bekannte sich bei ihrer Befragung vor Gericht schuldig. "Ich bin schuldig, weil ich alles nicht geprüft habe, weil ich das geglaubt habe", sagte sie. Die Schreiben an die Bank und die Makler habe sie unterschrieben, verfasst habe sie ein Vertreter der Vereinigung. "Dafür schäme ich mich sehr, das tut mir leid. Wenn ich das jetzt so höre, ist das keine korrekte Sache", betonte sie. Später habe sie erkannt, dass es sich bei der Vereinigung nur um ein Geschäftsmodell handle.

Im Laufe des Nachmittags will Richterin Karin Knöchl weitere Zeugen befragen. Ein mögliches Urteil ist für den Abend geplant.