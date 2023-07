Burgenländer bei Waldbrand in Rhodos: „Wir wollten nur noch weg!“

„Wir haben einfach Angst gehabt und wollten nur noch weg!“ Wer die Bilder vom verheerenden Waldbrand auf der beliebten griechischen Feriendestination Rhodos sieht, versteht die Sorgen von Hubert und seiner Freundin aus dem Bezirk Eisenstadt. Sie waren nicht die einzigen Burgenländer, für die der Traumurlaub am Mittelmeer zum Albtraum wurde.

Wegen der Flammen mussten viele Urlauber frühzeitig abreisen oder gar evakuiert werden. Darunter auch das burgenländische Paar. Sonderlich gut organisiert sei es in den dramatischen Stunden nicht zugegangen, berichten sie der BVZ. Das Hotel habe nicht rechtzeitig reagiert, „erst als wir das Feuer vor dem Hotel gesehen haben, schrie das Personal, dass wir zum Strand laufen sollen.“

Hotel kurz nach Fluch abgebrannt

Ihr Hotel in Kiotari sei kurz nach ihrer hastigen Flucht abgebrannt, schildern die beiden unvorstellbare Szenen. Circa acht Kilometer weit seien sie in der sengenden Hitze gelaufen. Nicht nur das Hotel schien mit der Situation überfordert, schildern sie: „Die Österreichische Botschaft in Griechenland teilte uns mit, dass sie uns nicht helfen können. Der Reiseanbieter hat unser überhaupt erst kontaktiert, als wir bereits am Flughafen waren.“ Sogar das Taxi mussten sie selbst organisieren.

Im Gegensatz zu den diversen Einrichtungen sei die Bevölkerung vor Ort enorm hilfsbereit gewesen und habe blitzschnell richtig reagiert: „Sie haben überall auf dem Weg mit Trinkwasser und Wasserschläuchen zur Abkühlung auf uns gewartet. Privatpersonen hätten sie einen Teil des Weges mit dem Auto mitgenommen, bis die Flammen ein Weiterkommen unmöglich machten.

Anderer Ort, ähnlich dramatische Erlebnisse

Ähnliches schildert Christian Schöll, der mit Freundin Julia auf Rhodos Sommer, Strand und Sonnenschein genießen wollte. Am Tag, als das Feuer ausbrach, dem 18. Juli, erkundete das Paar gerade den Süden der Insel um die Region Embola via Busrundfahrt. Organisiert wurde die Reise von einem großen Deutschen Anbieter.

Auch hier sei von proaktivem Handeln der Reiseveranstalter oder Hotelbetreiber keine Spur gewesen. Die Rauchwolken hätten sie zuerst noch für Regenwolken gehalten. „Erst durch Google-Recherchen habe das Paar realisiert, dass es sich um einen Waldbrand handelte - „im Hotel und von unserem Reiseveranstalter kamen dazu anfangs keine Informationen.“

Erst im Laufe des Nachmittags sei ihnen vor Ort der Ernst der Lage bewusst geworden, „da schon fast im fünf Minuten Takt die Löschflugzeuge vor unserm Strand in Lindos zum Wasserauftanken gekommen sind.“

Das Inselparadies sei daraufhin kaum wiederzuerkennen gewesen: „Der ganze Strand war voller Rauch und es stank erbärmlich.“ Glücklicherweise erwischten Sie den Heimflug und entkamen so den verheerenden Bränden.