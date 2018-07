Ein 35-jähriger Mann verlor am Mittwoch spätabends auf der B 57 zwischen Neustift und Güssing die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet ins Schleudern, überschlug sich vor einer Brücke und kam auf der anderen Seite der Brücke auf einer Wiese zum Stillstand.

Beim Eintreffen der Polizei am Unfallort wurde der Lenker durch die Beamten nicht im Fahrzeug und in der Nähe angetroffen. Mit Unterstützung der Feuerwehr Güssing wurde der Lenker des Fahrzeuges, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, gefunden.

Er bestritt, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Die Suche nach einer weiteren Person unter Zuhilfenahme eines Wärmebildgerätes erbrachte jedoch kein Ergebnis. Schließlich gab er zu, alleine unterwegs gewesen zu sein.

Der Lenker hatte keine sichtbaren Verletzungen erlitten, der ebenfalls am Unfallort anwesende Notarzt brachte den Mann zur vorsorglichen Untersuchung ins Krankenhaus nach Güssing.

Ein Alkotest des Lenkers verlief positiv, er ist nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.