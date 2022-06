Bezirke Oberwart/Güssing Südburgenland: Falsche Polizisten am Telefon, Exekutive warnt

Lesezeit: 2 Min RB Redaktion BVZ.at

Symbolbild Foto: Shutterstock.com, Agent Penguin

M ehrmals versuchten am vergangenen Wochenende unbekannte Täter in den Bezirken Oberwart und Güssing mittels Telefonanruf Geld zu ergaunern. In zwei Fällen waren die Täter erfolgreich wie die Polizei Burgenland in einer Aussendung am Montag bekannt gab.