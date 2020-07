Bis dato liege zu diesen Testungen kein positives Ergebnis vor.

Seit Beginn der Screenings wurde im Burgenland damit erst ein Coronavirus-Fall registriert. Das positive Testergebnis war in den mittlerweile abgeschlossenen ersten beiden Phasen der Screening-Testungen gemeldet worden.

Getestet wurde dabei insbesondere in Altenwohn- und Pflegeheimen, Krankenanstalten, der Hauskrankenpflege und Rettungsdiensten sowie bei niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten und ihrem Ordinationspersonal. In der dritten Phase wird nun in Grundversorgungseinrichtungen mit mehr als 20 Personen, bei Zivildienern der Rettungsdienste und stichprobenartig erneut in Altenwohn- und Pflegeheimen getestet.