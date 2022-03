Burgenländische Feuerwehren rückten 2021 zu 6.757 Einsätzen aus

Werbung

Das entspricht einem Anstieg von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, erklärte Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Nicht zuletzt aufgrund der Coronakrise werden die Einsätze laut Kögl immer komplexer. Sie dauerten rund 11,8 Prozent länger als in den vergangenen Jahren.

Im Schnitt wurden die Feuerwehren 2021 zu 17 Einsätzen pro Tag gerufen. Alle 77 Minuten rückt im Burgenland demnach eine Feuerwehr aus. 269 Menschen wurden dabei gerettet. 50.644 eingesetzte Mitglieder leisteten 89.115 Einsatzstunden. "Diese Zahlen zeigen: Solidarität, Zusammenhalt und das Miteinander stehen im Burgenland an oberster Stelle - das wird von den ehrenamtlichen Mitgliedern der Feuerwehr tagtäglich gelebt", betonte Landesrat Heinrich Dorner (SPÖ).

Auch bei der Spendenaktion für die Ukraine haben die Feuerwehren laut Dorner einen wesentlichen Beitrag geleistet. 195 Wehren nahmen daran mit 2.000 Mitgliedern teil und sammelten 1.277 Paletten Hilfsgüter. 101 Feuerwehren beteiligten sich außerdem an einer Sammelaktion für rezeptfreie Medikamente.

Insgesamt gibt es im Burgenland 310 Wehren mit rund 17.400 Mitgliedern, von denen zehn Prozent weiblich sind. Seit 1. März laufen die Wahlen für die Abschnitts- und Bezirkskommandanten. Bis 30. April müssen sie abgeschlossen sein. Am 18. Juni werden dann ein neuer Landesfeuerwehrkommandant und zwei Stellvertreter gewählt. Auch in den vergangenen Wochen ist es aber bereits zu personellen Änderungen im Landesfeuerwehrverband gekommen: Michael Hauser übernahm die Geschäftsstellenleitung von Kögl. An der Spitze der Feuerwehrschule wird Philipp Werderitsch im Mai Josef Bader nachfolgen.