Bilanz Kleinere Einsätze zu Silvester im Burgenland - Niemand verletzt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Symbolbild Foto: NDAB Creativity, Shutterstock.com

I m Burgenland sind in der Silvesternacht sieben Personen wegen Verwaltungsübertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz angezeigt worden. Insgesamt wurde ein Kilogramm an pyrotechnischen Gegenständen sichergestellt, teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Auch zwei Brandeinsätze wurden verzeichnet, die rasch gelöscht werden konnten.