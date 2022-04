LPD Burgenland meldet fünf Verkehrsunfälle und 3.458 Anzeigen

Werbung

Insgesamt wurden 3.458 Anzeigen oder Organmandate wegen Geschwindigkeitsüberschreitung erstattet (2021 2.201 Anzeigen und OM). 16 Lenker wurden wegen Alkoholisierung angezeigt und dabei 8 Führerscheine vorläufig abgenommen (2021 neun Anzeigen und drei Führerscheinabnahmen).

Der höchste gemessene Alkoholwert wurde am Karsamstag bei einem 41-jährigen Autolenker aus dem Bezirk Güssing mit 1,78 Promille gemessen.

Auf der S31 wurde am Anhalteplatz Hirm, Bezirk Mattersburg, bei einem Fahrzeug aus dem Bezirk Baden Lärmmessung an der Auspuffanlage durchgeführt. Dabei wurde ein Wert von 103,1 db(A) statt der erlaubten 76,0 db(A) gemessen. Die Kennzeichen wurden vorläufig abgenommen und der Lenker an die BH Mattersburg angezeigt.

Im Ortsgebiet von Eisenstadt wurde am Karfreitag ein Probeführerscheinbesitzer anstatt der erlaubten 50 km/h auf regennasser Fahrbahn mit 117 km/h mittels Radars gemessen und zur Anzeige gebracht. Weiters wurde ein Fahrzeuglenker im Ortsgebiet von Burgauberg, Bezirk Güssing, ohne Führerschein mit einem nicht zum Verkehr zugelassenen Fahrzeug und gefälschten deutschen Kennzeichen angehalten. Er wurde an die StA Eisenstadt und die BH Güssing angezeigt.

Aufsehenerregende oder außergewöhnliche Verkehrsunfälle wurden im Burgenland keine festgestellt bzw. gemeldet. Witterungsbedingt wurde an den Osterfeiertagen kein übermäßig starker Fahrzeug- bzw. Motorradverkehr festgestellt.