Konflikte zwischen Mensch und Tier bleiben nicht aus. Die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich informiert am Höhepunkt der Brutsaison über den richtigen Umgang mit gebäudebrütenden Vögeln.

Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer

Als Kulturfolger waren Schwalben einst aus den Dörfern und Städten nicht wegzudenken. Trotz dieser Anpassung sind sie inzwischen Sorgenvögel des Naturschutzes: Nur noch halb so viele Mehlschwalbenpaare als noch vor 20 Jahren werden dieses Jahr bei uns brüten (aktuell rund 15.000 Brutpaare österreichweit). Diese negative Bestandsentwicklung ist neben dem substantiellen Rückgang der Fluginsekten auf die schwindende Toleranz des Menschen zurückzuführen. Bebrütete Nester werden oftmals auch während der Brutzeit von Hauswänden geschlagen. Doch es gilt: Sämtliche, nicht jagdbare Vogelarten sind nach der EU-Vogelschutzrichtlinie streng geschützt.

Gesetzlicher Schutz über Naturschutzgesetze geregelt

Die Entfernung von unbenutzten Schwalbennestern, aber auch allen anderen Vogelnestern, die mehrfach genutzt werden können, ist in Österreich grundsätzlich verboten. Wenn Nester entfernt werden müssen, ist in allen Bundesländern mit Ausnahme Niederösterreichs eine behördliche Bewilligung erforderlich. In Niederösterreich dürfen Nester außerhalb der Brutzeit (also von Oktober bis Februar) entfernt werden, wenn keine andere zufriedenstellende Lösung zur Verfügung steht. Dies ist beispielsweise im Rahmen von Sanierungsarbeiten der Fall.

Im Zweifelsfall ist allerdings die Behörde zu Rate zu ziehen, da das Vorhandensein „anderer zufriedenstellender Lösungen“ unbedingt im Vorhinein zu prüfen ist. Wird ein Gebäude derart verändert, dass die Schwalben keine Brutmöglichkeiten mehr finden, sind geeignete Ausgleichsmaßnahmen zu treffen. Die Missachtung kann eine Anzeige der jeweiligen Bezirksverwaltungsbehörde (Naturschutzgesetz des Landes (*) & §222 Strafgesetzbuch - Misshandlung, absichtliche Tötung) und entsprechende Strafzahlungen zur Folge haben. „Vögel sind Indikatoren für eine intakte, lebenswerte Umwelt.

Freuen Sie sich, wenn Sie gebäudebrütende Vögel bei sich begrüßen können und schaffen Sie entsprechende Schutzmaßnahmen: Schwalben etwa verfüttern pro Brut über einen Kilogramm Insekten an den Nachwuchs, sie sind also eine „biologische Waffe“ gegen die Belastung von Stechmücken in Ihrem Umfeld!“, weiß Gábor Wichmann, Geschäftsführer der Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich. „Es liegt an unserer Gesellschaft, verantwortungsvoll mit der Natur und ihren Bewohnern umzugehen, um das massenhafte Sterben vieler Arten – wie auch unserer Schwalben - aufzuhalten!“

Wie ist ein Vogelbrutplatz am Gebäude zu erkennen?

Ein sichtbares Nest und das regelmäßige Ein- und Ausfliegen von Vögeln etwa in Mauerlöchern und Ritzen, sowie die Bettelrufe von Jungvögeln, geben Hinweise auf eine Vogelbrut. Aber Achtung: viele Vogelarten, wie etwa der Mauersegler, verhalten sich in Nestnähe sehr unauffällig, um Spuren für Nesträuber zu verwischen.

Wie ist vorzugehen, wenn am Gebäude gebrütet wird?

Brüten Vögel am eigenen Haus, sind Akzeptanz und Geduld angesagt. Vom Schlüpfen bis zum Ausfliegen der Jungvögel dauert es während der Vogelbrutzeit von März bis Oktober rund 12 bis 56 Tage. Ein frühzeitiges Entfernen der Nester oder ein Umsiedeln der Nester und Vögel ist aufgrund der Gesetzeslage nicht möglich, die Sanierungsarbeiten sollten daher auf das Ende der Brutzeit verschoben werden. Sofern die Bergung der Vögel unumgänglich ist, sollte eine WildtierAuffangstation kontaktiert werden.

Wann sind Ersatznisthilfen anzubringen?

Sofern im Zuge von Sanierungsarbeiten außerhalb der Brutzeit Mauerlöcher oder Spalten geschlossen oder Nischen entfernt werden müssen, sind Ersatznisthilfen anzubringen. Dabei werden entweder neue Hohlräume nahe der ursprünglichen Nistplätze geschaffen oder man behilft sich mit künstlichen HalbhöhlenNisthilfen unter Dach- oder Fassadenvorsprüngen.

Naturschutzgesetz Burgenland

§ 16 Besonderer Tierartenschutz (2) Geschützte Tiere dürfen in allen ihren Entwicklungsformen weder verfolgt, beunruhigt, gefangen, befördert, gehalten, verletzt, getötet, verwahrt, entnommen, noch geschädigt werden. Die absichtliche Zerstörung oder Beschädigung von Nestern und Eiern, die Entfernung von Nestern sowie das Sammeln der Eier in der Natur und der Besitz dieser Eier, auch in leerem Zustand, der Vogelarten des Abs. 1 ist verboten. Für jene Tierarten des Abs. 1, die in Anhang IV der FFH-Richtlinie angeführt sind, sind weiters jede absichtliche Zerstörung oder Entnahme von Eiern aus der Natur sowie jede Beschädigung oder Vernichtung der Fortpflanzungs- oder Ruhestätten verboten. Das Feilbieten sowie der Erwerb und die Weitergabe geschützter Tiere oder von Teilen solcher Tiere ist ohne Rücksicht auf Zustand, Alter oder Entwicklungsform verboten. Auch darf nicht die Bereitschaft zum Verkauf oder Erwerb solcher Tiere öffentlich angekündigt werden. Artenschutzverordnung § 5 Der Schutz und die Pflege von Anlagen(2) Unbeschadet der Bestimmung des § 18 Abs. 1 NG 1990 sind im Bereich von Wohn- oder Betriebsgebäuden dem Erfolg angepasste Maßnahmen zur Abwehr von Tieren erlaubt, soferne deren Anwesenheit für die Benützer unzumutbar ist. Unzumutbar ist die Anwesenheit von Tieren insbesondere, wenn diese geeignet ist, die Wohn- oder Nutzungsqualität zu beeinträchtigen oder Schäden an Sachwerten zu erwarten sind.

Naturschutzgesetz Niederösterreich

§ 18 Artenschutz (4) Es ist für die nach den Abs. 2 und 3 besonders geschützten Arten verboten: Tiere zu verfolgen, absichtlich zu beunruhigen, zu fangen, zu halten, zu verletzen oder zu töten, im lebenden oder toten Zustand zu erwerben, zu verwahren, weiterzugeben, zu befördern oder feilzubieten; Eier, Larven, Puppen oder Nester dieser Tiere oder ihre Nist-, Brut-, Laich- oder Zufluchtsstätten zu beschädigen, zu zerstören oder wegzunehmen sowie Störungen an den Lebens-, Brut- und Wohnstätten der vom Aussterben bedrohten und in der Verordnung aufgeführten Arten, insbesondere durch Fotografieren oder Filmen, zu verursachen. (7) Das Entfernen, Beschädigen oder Zerstören der Brutstätten oder Nester besonders geschützter Tiere ist, wenn sie keine Jungtiere enthalten und sich in Baulichkeiten befinden, von Oktober bis Ende Februar gestattet, sofern es keine andere zufriedenstellende Lösung gibt.