Burgenländischer Offizier Kommissions-Erstbericht nach Tötung eines Soldaten in Wiener Neustadt

Lesezeit: 2 Min AB APA / BVZ.at

Bericht dient als Grundlage für Heeres-Untersuchungen Foto: APA/ROBERT JAEGER

N ach der Tötung eines 20-jährigen Wachsoldaten in der Flugfeldkaserne in Wiener Neustadt ist am Sonntag der Erstbericht der vom Bundesheer eingesetzten Untersuchungskommission vorgelegen. Laut Heeressprecher Michael Bauer sie dies "eine Zusammenfassung all dessen, was bereits bekannt ist", neue Details gebe es nicht. Der Bericht bilde die Basis für "alle weiteren Untersuchungen des Bundesheeres" in der Causa, wurde betont.