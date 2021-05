In Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) und in Oberwart rasten etwa zwei Pkw-Lenker mit 94 bzw. 95 km/h durchs Ortsgebiet, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Dienstag. Weiters wurden 22 Alkolenker erwischt. Zehn Personen wurde der Führerschein abgenommen.

Viel zu schnell unterwegs waren am Montagvormittag laut Polizei auch zwei Pkw mit deutschem Kennzeichen im Bezirk Neusiedl am See. Ein Autofahrer raste auf der L205 mit 162 km/h durch eine 70er-Zone. Der zweite war auf der Ostautobahn (A4) mehr als doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt. Bei ihm wurden in einer 60er-Zone 142 km/h gemessen.

Im Bezirk Oberwart wurde laut Polizei ein 20-jähriger Pkw-Lenker unter Drogeneinfluss erwischt, bei dem auch Cannabiskraut und Suchtgiftutensilien gefunden wurden. Außerdem passierten insgesamt acht Verkehrsunfälle mit elf Verletzten.