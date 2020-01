33 Verkehrstote 2019: Polizei mit Zehn-Punkte-Programm .

Im Burgenland ist im Vorjahr die Zahl der Unfälle mit Personenschaden zurückgegangen. Jedoch stieg die Anzahl der Verkehrstoten stark an - von 13 auf 33. Aufbauend auf einer intensiven Analyse habe die Polizei Maßnahmen für 2020 ausgearbeitet, die sich in einem Zehn-Punkte-Programm wiederfinden, erläuterte Landespolizeidirektor Martin Huber am Mittwoch in Eisenstadt.