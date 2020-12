Die Landesregierung bat um eine Voranmeldung unter der Nummer 057/600-1035. Viele Leser meldeten der BVZ, dass trotz der erst kürzlich erhöhten Kapazitäten des Landes die Nummer permanent belegt sei oder man trotz mehrfacher Versuche gleich abgewiesen werde.

Auch von der ÖVP kam nun Kritik: „Die Vorbereitungen für die Corona-Tests des Landes sind chaotisch organisiert, offensichtlich hat man den Ansturm völlig unterschätzt oder bewusst missachtet. Das Test-Management ist einmal mehr chaotisch und die Testhotline heillos überlastet“, kritisiert VP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas und betont: „Das Land ist gefordert, unverzüglich die Test-Kapazitäten zu erhöhen.“

Rotes Kreuz: Sind nicht zuständig!

Die Gratis-Antigen-Testmöglichkeit am 21. bis 23. Dezember im Burgenland ist ein Zusatzangebot des Land Burgenlandes zu den bereits bestehenden privaten Testmöglichkeiten wie z.B. Hausarzt, Test-Container oder Apotheke. Für die verpflichtende Anmeldung ist ausschließlich das Land Burgenland unter der Telefonnummer: 057/600-1035 (9-17h) zuständig! Aufgrund der starken Nachfrage kann es im Moment zu Wartezeiten bei der telefonischen Anmeldung kommen. Das Rote Kreuz Burgenland führt lediglich die Tests vor Ort durch und kann jedoch keine Anmeldungen entgegennehmen, weder vor Ort noch telefonisch!

Auch in Eisenstadt glühen die Leitungen

„Unsere Telefonleitungen glühen, denn viele tun ihren Unmut bei uns im Haus kund“, so Bürgermeister Thomas Steiner. Unzählige wütende Bürger haben sich bereits an den Magistrat gewendet, weil sie weder über die Service-Nummer noch über das normale Festnetz der Landesregierung jemanden erreicht haben. „Im Unterschied zu den reibungslos verlaufenen Testungen der Vorwoche, ist die Stadt für die jetzige Testung allerdings nicht verantwortlich. Wir sind demnach nicht die richtige Stelle für Beschwerden für diese chaotische Umsetzung und können auch keine Reservierungen entgegennehmen. Bitte wenden Sie sich an das Land“, appelliert Steiner.

Die neue Standorte und Öffnungszeiten der Teststationen in den Bezirken am 22. und 23. Dezember:

Neusiedl am See: 7100 Neusiedl am See, Obere Wiesen 7 (Bauhof NEU) - 12 bis 20 Uhr

Eisenstadt: 7000 Eisenstadt, Mattersburgerstraße 33 (alter Obi-Parkplatz) - 12 bis 20 Uhr

Mattersburg: 7210 Mattersburg, Schubertstraße 53 (Bauermühle) - 12 bis 20 Uhr

Oberpullendorf: 7350 Stoob-Süd, EKZ Oberpullendorf, Top 27 (Bauweltstraße) - 12 bis 20 Uhr

Oberwart: 7400 Oberwart, Informstraße 1 (Messehalle) - 12 bis 20 Uhr

Güssing: 7534 Olbendorf, Dorf 4 (Mehrzweckhalle) - 12 bis 20 Uhr

Jennersdorf: 8380 Jennersdorf, Eisenstädterstraße 7 (vis-à-vis Autohaus Posch) - 12.30 bis 15.30 Uhr

Für Informationen steht die landeseigene Hotline unter der Nummer 057/600-1035 zur Verfügung.