Bei landesweitem Planquadrat fielen auch Schreckschüsse .

Bei einem landesweiten Planquadrat im Burgenland am Freitag und in der Nacht auf Samstag sind auch zwei Schreckschüsse gefallen. Ein Autofahrer wurde nach Angaben der Landespolizeidirektion erst dadurch zum Anhalten gezwungen. Insgesamt wurden in zehn Stunden u.a. 477 Radaranzeigen erstattet und 245 Organstrafverfügungen ausgestellt. 75 Beamte waren im Einsatz.