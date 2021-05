Auf Grundlage der permanenten Analyse auf operativer, taktischer und strategischer Ebene operieren die Kräfte der burgenländischen Polizei im Grenzeinsatz. Ziel ist es unter anderem mehr Präsenz an der grünen Grenze und in den Grenzgemeinden zu gewährleisten und dadurch mit er Summe aller Maßnahmen den Straftaten der Schlepperei und der illegalen Migration entgegenzuwirken.

Gesteuert werden die Maßnahmen zentral im Lagezentrum der Landespolizeidirektion Burgenland. Mit 1. Mai 2021 wurden auch in den am meistbelasteten Bezirken Neusiedl am See und Oberpullendorf Schlepper-Ermittlungsgruppen eingerichtet. Neben dem personellen Einsatz wird verstärkt auch auf die Technik gesetzt: die Drohnen sind ein nicht mehr wegzudenkender Teil der polizeilichen Arbeit.

„Neben dem verstärkten personellen Einsatz setzen wir auch auf zusätzliche technische Ressourcen, wie den Einsatz von modernsten Drohnen. Erst vor wenigen Tagen wurden dem Landespolizeidirektor die ersten drei Modelle übergeben. Weitere werden bereits in den nächsten Wochen folgen“, so Karl Nehammer.

Im Monat Mai 2021 wurden bisher im Bezirk Neusiedl am See ca. 200 Personen beim illegalen Grenzübertritt betreten und ein Schlepper festgenommen. Im Bezirk Oberpullendorf waren es ca. 330 Fremde, drei Schepper wurden festgenommen.