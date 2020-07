Hält das jährliche Bevölkerungswachstum an, so wird das Burgenland in fünf Jahren die 300.000er-Marke erreichen. Das ist nur eine der Erkenntnisse aus den endgültigen Ergebnissen der jüngsten Bevölkerungsstatistik. Die Zahlen von Statistik Austria zeigen aber auch, dass das Burgenland mit eher spärlichem Zuwachs im hinteren Drittel der Bundesländer liegt.

Im Vergleich zum Vorjahr gab es mit Beginn 2020 in drei Bezirken ein Bevölkerungs-Minus: Eisenstadt-Umgebung, Oberpullendorf und Güssing verzeichneten weniger Einwohner als noch Anfang 2019. Zugleich liegen gleich zwei Städte unter den stärksten bundesweit: Die Freistadt Rust (plus 2,1 Prozent) und die Landeshauptstadt (plus 1,2 Prozent) wuchsen schneller. Der langfristige Vergleich im Fünf-Jahres-Abstand (siehe Grafik) bringt drei Bezirken ein Minus: Oberpullendorf, Güssing und Jennersdorf haben seit 2015 – wenn auch nur geringfügig – bei den Einwohnerzahlen abgebaut. Den stärksten Zuwachs verzeichnet auch hier die Landeshauptstadt, gefolgt vom Bezirk Neusiedl am See.

Österreichweit brachte 2019 einen Zuwachs von 42.289 Personen: Rund 96 Prozent des Wachstums seien auf Zuwanderung zurückzuführen, rechnen die Experten von Statistik Austria vor; ein weiterer Grund sei aber auch die positive Geburtenbilanz. Zugleich wird Österreich auch immer älter: Die Gruppe 65-Plus wächst am stärksten.