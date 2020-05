Eine 80-jährige an COVID-19 erkrankte Frau aus dem Bezirk Oberwart ist heute im Krankenhaus Oberpullendorf verstorben. Damit sind im Burgenland mittlerweile elf Burgenländer sowie je eine Person aus Niederösterreich und aus der Steiermark im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben.

207 Personen unter häuslicher Quarantäne

Laut Koordinationsstab stehen derzeit im Burgenland 207 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Fünf Personen befinden sich im für die isolierte Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf, eine davon wird intensivmedizinisch behandelt.

Eine an COVID-19-erkrankte Person wird im Krankenhaus Güssing intensivmedizinisch betreut. In der COVID 19-Station Bad Tatzmannsdorf hält sich eine positiv auf COVID-19 getestete Person auf. Insgesamt befinden sich damit sieben Personen in den burgenländischen Spitälern und COVID 19-Stationen, davon zwei Personen in intensivmedizinischer Behandlung.