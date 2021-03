Der Antikörpertest kann ausschließlich in Kombination mit einem gebuchten Antigentest in Anspruch genommen werden. Das heißt, für den Antikörpertest ist keine eigene Anmeldung notwendig. Wird ein Antikörpertest gewünscht, ist dies vor Ort bekanntzugeben. Der Antikörpertest wird dann direkt im Anschluss an den Antigentest von eingeschultem Personal durchgeführt. Das Ergebnis wird ausschließlich direkt vor Ort bekanntgegeben. Die Auswertung dauert rund 15 Minuten.

Der Antikörpertest ist kein Ersatz für den Antigentest und hat auch keinen Einfluss auf dessen Ergebnis. Er dient für die betroffenen Personen als Information und soll für mehr Sicherheit bei der Bevölkerung sorgen. Es wird kein behördliches Schreiben und keine Bestätigung ausgestellt.