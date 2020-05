Insgesamt wurden im Burgenland nach Angaben des Gesundheitsministeriums bisher 330 Personen positiv auf COVID-19 getestet (Stand 06. Mai, 18.00 Uhr).

Die positiven Fälle nach Bezirken:

· Neusiedl: 56

· Eisenstadt-Umgebung: 23

· Eisenstadt: 16

· Rust: 0

· Mattersburg: 48

· Oberpullendorf: 23

· Oberwart: 130

· Güssing: 24

· Jennersdorf: 10

Laut Koordinationsstab stehen derzeit im Burgenland 205 Personen unter behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Vier Personen befinden sich im für die isolierte Behandlung von COVID-19-Patienten eingerichteten Bereich des Krankenhauses Oberpullendorf. Eine an COVID-19-erkrankte Person wird im Krankenhaus Güssing isoliert untergebracht und intensivmedizinisch betreut. Insgesamt befinden sich damit fünf Personen in den burgenländischen Spitäler, davon eine in intensivmedizinischer Behandlung.