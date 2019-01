"Landauf, landab müssen Fahrzeuge geborgen werden - und zwar in allen Bezirken", schilderte ein Sprecher der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) am Montag. In Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) landete ein Lkw im Straßengraben. Verletzt wurde dabei niemand. Drei Feuerwehren rückten laut LSZ aus.

Bei einem Verkehrsunfall zwischen Rattersdorf und Hammerteich (Bezirk Oberpullendorf) wurde eine Frau leicht verletzt. "Bei allen anderen Verkehrsunfällen wurde niemand verletzt", so der Sprecher. Einen geografischen Schwerpunkt gebe es nicht.

"Allerdings mussten die meisten Fahrzeuge auf Güterwegen geborgen werden. Daher: Vorsichtig fahren und Güterwege meiden", sagte der Schichtleiter.