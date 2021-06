„Mit dem Lesesommer wollen wir schon bei den Jüngsten die Lust aufs Lesen und auf Bücher wecken – auch in den Schulferien. Umso wichtiger ist es, dass die Kinder Lesen mit Spaß und Entspannung, aber auch mit Neugier und dem Interesse an Unbekanntem verbinden, denn schließlich ist die Lesekompetenz eine zentrale Basis für den Erwerb jeglichen Wissens und weiterer Kompetenzen“, erklärte Initiatorin Bildungslandesrätin Winkler beim Auftakt für den Lesesommer 2021 mit Projektleiterin Ingrid Hochwarter (LVBB) und Silke Rois (LVBB) heute, Donnerstag, in der Volksschule Mönchhof.

Hunderte lesebegeistere Volksschulkinder landesweit beteiligen sich jedes Jahr an der Aktion Lesesommer, mehr als 20.000 Kinderbücher wurden letzten Sommer in den Büchereien des Landes ausgeborgt und gelesen. Die Teilnahme ist einfach: Jedes Volksschulkind erhält an seiner Volksschule einen Ferien-Lesepass und kann sich in diesen für jedes zwischen Juni und September in einer Bücherei ausgeborgte und gelesene Buch einen Stempel eintragen lassen. Für den am Ende abgegebenen Lesepass erhält das Kind als Dank für die Teilnahme eine Urkunde und ein Überraschungsgeschenk. Einige Bibliotheken warten im Rahmen der Aktion mit Aktionen und Veranstaltungen für Kinder auf. Nähere Infos dazu auf der LVVV-Homepage www.bibliotheken-burgenland.at.

Sommer und Ferien seien für die Landesrätin perfekte Voraussetzungen, um ein gutes Buch so richtig genießen zu können. „In erster Linie geht es darum, dass Kinder gerne lesen und der Inhalt ihren Geschmack und ihr Interesse trifft. Die burgenländischen Bibliotheken sind bestens ausgestattet haben sicher für jede individuellen Vorliebe das passende Buch“. Ein großes Danke richtete Winkler an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbibliothekenverbandes, der Bibliotheken und an die Erhalter der Bibliotheken.

LVBB-Vorsitzende Mag. Silke Rois hebt die positive Entwicklung hervor, die dieses Projekt in den letzten fünf Jahren erfahren hat: „Die Idee dazu ist vor 2016 entstanden und es freut uns sehr, dass dieses Projekt diese Dynamik erfahren hat und mittlerweile die Entlehnungen der Bücher in mehreren tausend Lesepässen in den Bibliotheken gestempelt werden.“

Projektleiterin Ingrid Hochwarter bestätigt das große Interesse der Kinder: „Das Interesse dafür ist sehr erfreulich. Wir haben jetzt schon Anfragen, wann denn die Lesepässe kommen. In der Praxis stellen wir fest, dass sich bei den Kindern die Sachbücher zunehmender Beliebtheit erfreuen. Es müssen nicht immer nur Geschichten sein.“ Hochwarter betonte die gute und produktive Zusammenarbeit mit den Schulen, die laufend in den diversen Leseprojekten gelebt wird.