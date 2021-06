Große Festivals wird es aufgrund der Coronakrise heuer nicht geben, Konzerte, Kabarett und Zirkus sind aber trotzdem geplant.

Zum 45-Jahr-Jubiläum wird vor allem die Infrastruktur am Gelände, das die Bogner Veranstaltungs GmbH bespielt, modernisiert. Bereits abgeschlossen sind die Arbeiten im Eingangsbereich, wo der Boden erneuert wurde. An zwei Stellen wurde das Wiesen-Logo am Boden verewigt. Auch neue Sanitäranlagen im VIP-Bereich und eine Ton- und Lichtausstattung der Second Stage sind geplant.

Außerdem will Wiesen zu einer "rundum nachhaltigen Eventlocation" werden. Alle Maßnahmen in diese Richtung sollen künftig unter dem Motto "Green Wiesen" zusammengefasst und kommuniziert werden, betonte Veranstalterin Juliane Bogner. Ziel sei die Zertifizierung als "Green Location" mit dem österreichischen Umweltzeichen.

Das Land Burgenland steuert zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen bei. "Die Wiesen-Festivals bereichern die Kulturszene des Burgenlandes schon seit mehr als vier Jahrzehnten. Sie sind darüber hinaus auch ein wichtiger Impulsgeber für den Tourismus und die Wirtschaft in der Region", sagte Doskozil.

Aufgrund der Coronakrise können große Festivals heuer nicht stattfinden. In Wiesen gebe es dennoch einige Highlights, meinte Bogner. Am 9. Juli wird etwa Kabarettist Klaus Eckel auf der Bühne stehen, am 20. August kommt Reinhard Bilgeri nach Wiesen, am 26. August Alex Kristan und am 3. September die Seer. Am 16. und 17. Juli wird die Zirkusshow "Artists, Drums and Fire" stattfinden, am 28. August das Jazzfest WOW.