„Man muss in schwierigen Zeiten flexibel sein und sich anpassen“, ist Andreas Reiner, Geschäftsführer der Facility Management Burgenland GmbH (FMB), überzeugt. Das Reinigungsunternehmen, das neben Reinigungsarbeiten auch Desinfektionen, Grünraumpflege und Fassadenreinigung anbietet, organisiert mittlerweile auch die Lieferung von Schutzmasken und OP-Schutzbekleidung für Krankenhäuser und andere Organisationen. In Abstimmung mit den Krankenanstalten koordinierte Geschäftsführer Reiner die Ausrüstung aus China, holte sie vom Flughafen ab und vermittelte die Verteilung an die heimischen Spitäler. Für die erste Lieferung bedankte sich KRAGES-Prokurist und -Finanzdirektor Andreas Predl: „Die Zusammenarbeit mit der FMB hilft uns dabei, auch weiterhin ausreichend Schutzausrüstung für unsere Mitarbeiter zur Verfügung stellen zu können.“

„Wir haben eigens geschultes Personal, das diese Leistungen rasch und in höchster Qualität erbringt.“

Bei der FMB sei indes die Reinigung von Büros und Tourismusbetrieben aufgrund von Home-Office und Hotelsperren drastisch reduziert worden, erklärt Reiner. Man habe den Tätigkeitsbereich in der Krise daher vor allem auf Desinfektion ausgerichtet und sei hier ein „wichtiger Partner zur Bekämpfung und Eindämmung“ des Virus, zeigt sich der Unternehmenschef stolz auf seine Mitarbeiter: „Wir haben eigens geschultes Personal, das diese Leistungen rasch und in höchster Qualität erbringt.“

Im Einsatz sei man in den öffentlichen Gebäuden des Landes, in Einkaufszentren, in diversen Produktionsunternehmen und zuletzt auch im neuen Notkrankenhaus im Allsportzentrum in Eisenstadt. „Hier ist in kürzester Zeit mit großem Einsatz aller Beteiligten eine enorme Leistung erbracht worden“, hebt der Profi hervor. Als einer von wenigen Anbietern sei die Facility Management Burgenland in der Lage, „durchgehend Desinfektionsmittel sowohl für Hände als auch für jede Oberfläche zu liefern“, betont Reiner: „Mit etwas Kreativität und Erfindungsgeist hat unser Reinigungsteam auch eigene Handdesinfektionsspender gebastelt, da diese nirgends am Markt zu bekommen waren.“

Damit sei es möglich gewesen, Hygienemaßnahmen in den öffentlichen Gebäuden der Landesregierung und den BHs sicherzustellen. „Ungewiss ist, wie lange diese Krise noch andauert. Gewiss ist jedoch, dass wir diese Herausforderung meistern werden und unser Bestes für unsere Kunden leisten“, so Reiner.