Den Angeklagten, Ex-Bewag-Vorstand Hans Lukits, einem ehemals bei der Bewag beschäftigten Techniker und dem Mitarbeiter einer Projektentwicklungsfirma in Ungarn, stand bei der Urteilsverkündung die Erleichterung ins Gesicht geschrieben.

Sie waren von den ursprünglich zehn Angeklagten (der elfte, Paul Hochegger, hatte krankheitshalber nie am Verfahren teilgenommen) für diese vom Obersten Gerichtshof geforderten Neudurchführung übriggeblieben.

Einer der anderen Angeklagten hatte im ersten Rechtsgang eine Diversion erhalten, alle anderen waren von den gegen sie erhobenen Vorwürfen spätestens vom Obersten Gerichtshof freigesprochen worden.

Geld zum „Schmieren“ verwendet?

Oberstaatsanwalt Günther Gößler hielt den drei Angeklagten in seinen Schlussworten vor, dass Zahlungen der Bewag, der Vorgängerin der Energie Burgenland, „zum Schmieren verwenden werden sollten“. Einer der Angeklagten, der ehemalige Mitarbeiter einer in Ungarn tätigen Kommunikationsfirma aus dem Imperium der Lobbyisten Hochegger, habe in seiner ersten Vernehmung vor der Polizei selbst von Schmiergeldzahlungen gesprochen.

Dieses Geständnis hatte der Mann übrigens später zurückgezogen.

Tatsache ist, dass die Bewag 2008 im Zusammenhang mit den Verhandlungen rund um ein Windparkprojekt in Ungarn einmal 180.000 Euro, einmal 1,26 Millionen Euro überwies.

Spur des Geldes verliert sich

Was ist mit dem Geld passiert? „Es wurde über eine Briefkastenfirma von Ungarn über Zypern nach Liechtenstein transferiert und dort in zwei Tranchen bar abgehoben“, berichtete der Oberstaatsanwalt. Die größere Tranche in Höhe von 800.000 Euro sei später von einem Geldboten nach Ungarn gebracht worden, danach verliere sich die Spur.

Für ihn, so der Ankläger, sei „augenscheinlich“, dass der für das Projekt bewilligte Zugang zum ungarischen Stromnetz auf versprochene Geldzahlungen zurückzuführen sei.

„Ja, es gab diesen Geldfluss“, bestätigte Gerhard Schilcher, der Verteidiger von Hans Lukits. Es sei jedoch Fakt, dass die Beträge erst nach Abschluss der Netzzugangs- und Lizenzverträge für den Bewag-Windpark in Ungarn ausbezahlt wurden. Warum hätte man, so die Argumentation des Verteidigers, jemanden für den Zugang zum Stromnetz bestechen sollen, der ohnehin gesetzlich geregelt sei?

In der Hochegger-Gruppe versickert?

„Das Geld ist in der Hochegger-Gruppe versickert“, behauptete der Lukits-Anwalt.

Die Verteidiger der beiden anderen Angeklagten schlossen sich der Argumentation an und bezeichneten die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft unter anderem als „hanebüchen und lebensfremd“.

In einem kurzen, aber umso emotionaleren Schlussstatement verwies Hans Lukits darauf, dass er „niemals irgendjemandem für einen Geschäftserfolg Geld versprochen“ habe.

Auch der mitangeklagte frühere Bewag-Techniker verwies darauf, 38 Jahre lang für den Konzern gearbeitet zu haben. Dabei habe er sich nie etwas zuschulden kommen lassen. „Auch diesmal nicht“, setzte er hinzu. Für alle drei Angeklagten wurden Freisprüche beantragt.

Nach zirka einstündiger Beratung verkündete Richterin Daniela Berger das Urteil und erläuterte die Freisprüche. „Es ist ein Freispruch im Zweifel. Der Schöffensenat hat sich seine Entscheidung nicht einfach gemacht.“

Das Vorgefallene liege schon so lange zurück – nämlich zehn bis elf Jahre, dass die „erforderlichen Feststellungen zur subjektiven und objektiven Tatsache nicht mehr getroffen werden können“, so die Richterin.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.