Mehr als 1.000 Anzeigen bei Verkehrs-Planquadrat .

Bei einem landesweiten Verkehrs-Planquadrat im Burgenland sind am Freitag 820 Lenker-Kontrollen durchgeführt worden. Laut einer Bilanz der Landespolizeidirektion wurden mehr als 1.000 Anzeigen erstattet. Drei Personen waren mit über 0,8 Promille am Steuer unterwegs. Höchstwert waren 1,8 am Nachmittag bei einem 33-Jährigen im Bezirk Oberwart. Einmal wurden mehr als 0,5 Promille gemessen.