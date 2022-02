Mehrere Verletzte bei vier Verkehrsunfällen in drei Tagen

In den Nachmittagsstunden des 11. Februar lenkte ein 83-jähriger Mann seinen Pkw auf der Güssinger Straße B 57 und wollte nach links abbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr eine 24-jährige Frau mit ihrem Fahrzeug in der Gegenrichtung. Mit ihr im Wagen befanden sich eine 23- und eine 26-jährige Mitfahrerin.

Beim Abbiegemanöver kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 83-jährige Mann leicht verletzt wurde. Die Lenkerin des anderen Fahrzeuges sowie ihre Begleiterinnen erlitten einen Schock.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Drei Verletzte bei Crash in Lockenhaus

Im Gemeindegebiet von Lockenhaus, Bezirk Oberpullendorf, kam am späten Abend des 11. Februar ein 22-jähriger Lenker mit seinem Pkw auf der Geschriebensteinstraße B 56 in einer langgezogenen Linkskurve von der Fahrbahn ab, stieß gegen die dortige Böschung und kam danach zum Stehen. Die ebenfalls im Auto befindlichen Mitfahrer/-innen (16, 19 und 20 Jahre alt) wurden bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt und in das Krankenhaus Oberwart gebracht. Der Lenker blieb unverletzt.

Radfahrer in Rohrbach von Pkw erfasst

Am Nachmittag des 12. Februar fuhr ein 43-jähriger Ungar mit seinem Rennfahrrad im Ortsgebiet von Rohrbach bei Mattersburg, als es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen kam, der nach links abbiegen wollte. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde mit der Rettung in das Krankenhaus Eisenstadt gebracht.

Zusammenstoß bei Abbiegemanöver

Auf der Burgenlandstraße B 50 bei Parndorf, Bezirk Neusiedl am See, kam es am Nachmittag des 13. Februar im Zuge eines Linksabbiegemanövers, als ein 29-jähriger serbischer Staatsangehöriger mit seinem PKW auf die Ostautobahn A 4 auffahren wollte, zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug eines 29-jährigen Lenkers. Dieser und seine 21-jährige Beifahrerin wurden unbestimmten Grades verletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die B 50 war aufgrund der Aufräumarbeiten nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt, es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.