In den letzten Tagen wurde mit Hochdruck an den Vorbereitungen für die Massentests gearbeitet. Die Bevölkerung kann sich im Zeitraum 10. bis 15. Dezember einem freiwilligen und kostenlosen Antigen-Schnelltest unterziehen.

Die Testungen werden an jedem Testtag von 7.30 bis 18.30 Uhr stattfinden. Eine Möglichkeit zur Testung wird es in insgesamt 34 Gemeinden geben: Es werden 25 fixe Teststationen eingerichtet. Außerdem werden auch 2 Testbusse mit insgesamt 9 Stationen zum Einsatz kommen. Eine Anmeldung wird ab Montag, den 7. Dezember, über www.oesterreich-testet.at möglich sein.

Teilnahme freiwillig und kostenlos

Die Teilnahme an den landesweiten Tests ist freiwillig und kostenlos. Die Testaktion wird durchgeführt, um jetzt jene Menschen zu finden, die gerade mit dem Coronavirus infiziert sind, aber keine Symptome zeigen. Die Massentests machen es möglich, symptomfreie Infizierte rasch zu finden und damit die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen. Getestet werden können Burgenländerinnen und Burgenländer ab 6 Jahren, wobei Minderjährige von einem Elternteil begleitet werden müssen.



Nicht getestet werden

· Personen mit COVID-Krankheitssymptomen (in diesem Fall bitte den Hausarzt oder 1450 anrufen)

· Personen, die zum Testzeitpunkt im Krankenstand sind

· Personen, die zum Testzeitpunkt in behördlicher Absonderung (Quarantäne) sind

· Personen, die berufsbedingt regelmäßig getestet werden

· Kinder unter 6 Jahren

· Personen, die in Alten- und Pflegeheimen wohnen

· Personen, die in den vergangenen 3 Monaten an COVID erkrankt waren bzw. positiv getestet wurden, da der Antigen-Schnelltest in dieser Zeit trotz überstandener Infektion positiv ausschlagen kann.

Getestet wird in 34 burgenländischen Gemeinden

Getestet wird – verteilt auf das gesamte Burgenland - in insgesamt 34 Gemeinden. Es wird 25 fixe Teststationen mit mehreren Testspuren geben, die von 10. bis 15. Dezember von 7.30 bis 18.30 Uhr geöffnet sind. Zusätzlich werden zwei voll ausgestattete Testbusse – einer im Nord- und Mittelburgenland sowie einer im Südburgenland – weitere neun Gemeinden anfahren und an jeweils einem Tag an fixen Haltestellen die Möglichkeit zur Testung bieten.



Bezirk Neusiedl am See



Neusiedl am See, Bauhof

Obere Wiesen 5, 7100 Neusiedl/See

Parndorf, Feuerwehrhaus

Untere Wunkau 15a, 7111 Parndorf

Zurndorf, Bauhof

Wirtschaftsweg 11, 2424 Zurndorf

St. Andrä, Feuerwehrhaus

Haniflgasse 11, 7161 St. Andrä/Zicksee

Illmitz, Seniorentageszentrum

Viehweide 3, 7142 Illmitz



TESTBUS

am 10. Dezember 2020

Pama, Gemeindeamt

Hauptplatz 1, 2422 Pama

Bezirk Eisenstadt-Umgebung



Siegendorf Kulturzentrum

Rathausplatz 16, 7011 Siegendorf

Purbach, Feuerwehrhaus

Feuerwehrgasse 2, 7083 Purbach

Neufeld, Kulturzentrum

Dr. Karl Renner Str. 1, 2491 Neufeld



TESTBUS

am 11. Dezember 2020

Leithaprodersdorf, Gemeindeamt

Schulgasse 1, 2443 Leithaprodersdorf

Freistadt Eisenstadt



Allsportzentrum Eisenstadt

Bad-Kissingen-Platz 1, 7000 Eisenstadt



Bezirk Mattersburg



Mattersburg, Bauermühle

Schubertstraße 53, 7210 Mattersburg

Bad Sauerbrunn, Feuerwehrhaus

Augasse 13, 7202 Bad Sauerbrunn

Schattendorf, Feuerwehrhaus

Mattersburgerstraße 100, 7022 Schattendorf



TESTBUS

am 12. Dezember 2020

Sieggraben, Gemeindeamt

Obere Hauptstraße 8, 7223 Sieggraben

Bezirk Oberpullendorf



Oberpullendorf, Rathaussaal

Hauptstraße 9, 7350 Oberpullendorf

Freizeit- & Veranstaltungszentrum

Föhrenhain 1, 7322 Lackenbach

Deutschkreutz, Vinatrium

Hauptstraße 55, 7301 Deutschkreutz

Lockenhaus, Sportplatz

Hauptstraße 27, 7442 Lockenhaus



TESTBUS

am 13. Dezember 2020

Draßmarkt, Gemeindeamt

Hauptstraße 39, 7372 Draßmarkt

Bezirk Oberwart

Oberwart, Messezentrum

Informstraße 1, 7400 Oberwart

Pinkafeld, Feuerwehrhaus

A. Friedrich Platz 1, 7423 Pinkafeld

Bernstein, Gemeindeamt

Hauptstraße 68, 7434 Bernstein

Markt Neuhodis, Feuerwehrhaus

Markt Neuhodis 122, 7464 Markt Neuhodis

Kohfidisch, Sportplatz

Florianiplatz 2, 7512 Kohfidisch



TESTBUS

am 14. Dezember 2020

Großpetersdorf, Gemeindeamt

Hauptstraße 36, 7503 Großpetersdorf

Bezirk Güssing



Güssing, Sporthalle Aktivpark

Schulstraße 21, 7540 Güssing

Deutsch Kaltenbrunn, Vereinshalle

Höhenstraße 1, 7572 Deutsch Kaltenbrunn

Olbendorf, Feuerwehrhaus

Dorf 5, 7534 Olbendorf



TESTBUS

am 13. Dezember 2020

Moschendorf, Feuerwehrhaus

Moschendorf 95, 7540 Moschendorf

Bezirk Jennersdorf

Jennersdorf, Bauhof

Industriegelände 4, 8380 Jennersdorf



TESTBUSSE

Neuhaus am Klausenbach, Badparkplatz

Pfaffengraben 1, 8385 Neuhaus/Klausenbach

am 10. Dezember 2020



Heiligenkreuz im Lafnitztal

Untere Hauptstraße 1, 7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal

am 11. Dezember 2020



Rudersdorf, Gemeindeamt

Kirchenplatz 1, 7571 Rudersdorf

am 12. Dezember 2020

Die genauen Adressen der Teststationen und Testbus-Stationen sind auch auf der Internetseite https://www.burgenland.at/coronatest zu finden.

Online-Anmeldung ab 7. Dezember

Die Anmeldung ist ab 7. Dezember möglich und erfolgt über das Internet auf der vom Bund bereitgestellten Internetseite www.oesterreich-testet.at. Dort wird es möglich sein, online auch Anmeldungen für andere Personen, etwa Familienmitglieder, durchzuführen. Um Massenansammlungen, Staus und Wartezeiten zu vermeiden, werden bei der Anmeldung Zeitfenster vergeben. Man kann sowohl ein bevorzugtes Zeitfenster als auch die Teststation, bei der man sich testen lassen möchte, auswählen. Das Land Burgenland ersucht allerdings, eine möglichst wohnortnahe Teststation zu wählen und verlässlich zu genau jener Teststation zu kommen, die man bei der Anmeldung im Internet ausgewählt hat. Bei der elektronischen Anmeldung erhält man eine SMS oder E-Mail mit dem Link zu einem Laufzettel, der heruntergeladen und in ausgedruckter Form zur Teststation mitgebracht und gemeinsam mit einem Lichtbildausweis bzw. der E-Card vorgewiesen wird.

Die Testung

Der Antigen-Schnelltest wird von medizinischem Personal mittels Nasen- oder Rachenabstrich durchgeführt. Nach dem Test sollte man sich umgehend nach Hause begeben. Das Testergebnis erhält man innerhalb der nächsten ein bis zwei Stunden per SMS, daher ist bereits bei der Anmeldung die Angabe einer Handynummer wichtig. Fällt das Ergebnis des Antigen-Schnelltests positiv aus, ist eine Bestätigung des positiven Antigen-Testergebnisses durch einen PCR-Test notwendig. In diesem Fall erhält man per SMS/E-Mail eine Verständigung und einen Termin für einen Abstrich, der an einer der regulären Teststraßen des Roten Kreuzes durchgeführt wird.

Nähere Informationen sind auf der Internetseite www.burgenland.at/coronatest zu finden. Außerdem hat das Land Burgenland unter der Telefonnummer 057 600 1035 (8.00 bis 20.00 Uhr) eine eigene Hotline für Fragen rund um die Massentests eingerichtet.