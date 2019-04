Am Sonntag dürfte einem 62-jährigen Wiener in Andau (Bezirk Neusiedl am See) wegen einer Ölspur das Vorderrad seines Bikes weggerutscht sein. Der Mann stürzte, seine 54-jährige Lebensgefährtin, die sich am Sozius befand, wurde am Knöchel verletzt und musste ins Spital, so die Polizei am Montag.

Zu Sturz war bereits am Freitag ein 64-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Mattersburg gekommen, als er im Freilandgebiet Richtung Rosalia im Bezirk Mattersburg einem Reh ausweichen wollte. Der Mann leitete eine Notbremsung ein, wich dem Wildtier aus, kam allerdings in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der 64-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Ebenfalls im Spital landete ein 62-jähriger Südburgenländer, der im Ortsgebiet von Stinatz (Bezirk Güssing) in einer Linkskurve aus zunächst unbekannter Ursache wegrutschte und mit seinem Moped stürzte. Der Mann wurde verletzt, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.