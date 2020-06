Neue Landesleitstelle der Polizei ging in Vollbetrieb .

Seit Dienstag ist die neue Landesleitstelle der Landespolizeidirektion Burgenland in Eisenstadt in Vollbetrieb. Ein neues System soll dabei die Kommunikation zwischen Leitstelle und Einsatzkräften verbessern. Es bilde auch eine Schnittstelle zu anderen Einsatzorganisationen, um beschleunigte Verständigung zu ermöglichen, teilte die Polizei am Samstag mit.