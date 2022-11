Neue Verkehrserzieher für Schulverkehrserziehung und Kinderpolizei

Werbung

An diesem 3-tägigen Seminar nahmen insgesamt 27 Verkehrserzieher und Verkehrserzieherinnen aus allen Bezirken des Burgenlandes teil.

Unter der Seminarleitung von CI Johann Reisner und AI Wolfgang Hinterer der Landesverkehrsabteilung wurde den Seminarteilnehmern ein umfangreiches Ausbildungsprogramm mit den Inhalten

Entwicklungs- und Verkehrspsychologie im Kindesalter – in Form eines Fachvortrages von Mag. Dr. Bettina SCHÜTZHOFER und Mag. Joachim RAUCH

Rechtliche Aspekte der Verkehrserziehung hinsichtlich Inhalte, Organisation, Durchführung und Einbeziehung der neuen Richtlinie – Verkehrserziehung durch die Exekutive, Einbindung der Verkehrserziehungstasche in den Verkehrserziehungsunterricht, Thematik ‚Toter Winkel‘, freiwillige Radfahrprüfung sowie Durchführung und Vermittlung der Kinderpolizei

geboten.

Foto: LPD Burgenland

Die an die Seminarteilnehmer gestellten Aufgaben wurden in Form von Gruppenarbeiten im Rahmen der Vorgaben erarbeitet und präsentiert. Anschließend erfolgte die praktische Umsetzung der erarbeiteten Theorieinhalte in der Volksschule Lackendorf. Dabei sammelten die angehenden Verkehrserzieher und Verkehrserzieherinnen nicht nur wertvolle Erfahrung im Umgang mit Volksschulkindern, sondern hatten auch viel Spaß mit den Schülern. Unterstützung bei der Veranschaulichung der Thematik ‚Toter Winkel‘ wurde von der FFW Lackendorf durch Beistellung eines Einsatzfahrzeuges geleistet.