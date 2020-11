Monatelange akribische kriminalistische Ermittlungen wurden vom Kriminalisten in Mattersburg erfolgreich geführt:

Es konnten insgesamt fünf männliche, ungarische Täter ausgeforscht werden, die zwischen dem 18.02.2020 und dem 26.07.2020 in Niederösterreich und Burgenland zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Firmen, Geschäfte, Gast- und Vereinshäuser sowie in Bildungseinrichtungen begangen haben, und dabei Gegenstände und Bargeld in einem mittleren fünfstelligen Eurobereich erbeuteten.

Die Tatorte liegen in Loipersbach, Marz, Neudörfl, Rohrbach, Schattendorf und Wiener Neustadt.

Duo in der Schweiz festgenommen

Aufgrund eines DNA-Treffers konnten zwei Beschuldigte im Alter von 23 und 25 Jahren mittels Haftbefehl in der Schweiz festgenommen und an die österreichische Polizei übergeben werden. Sie sind derzeit in Haft.

Im Zuge weiterer Erhebungen und Befragungen wurden weitere Straftaten geklärt und die drei Komplizen im Alter von 20, 22 und 27 Jahren ausgeforscht.

Sie wurden zuständigkeitshalber an die Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.