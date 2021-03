Die ÖAMTC-Pannenhilfe verzeichnete im Jänner und Februar 2021 im Burgenland trotz Lockdown und fehlendem Tourismus ein Einsatzplus von rund 15 Prozent gemessen am Vergleichszeitraum des Vorjahres. Insgesamt rückten die Gelben Engel bundeslandweit rund 3.230-mal aus, um Menschen bei einer Panne im Straßenverkehr zu helfen. Das entspricht seit Beginn des Jahres rund 55 Einsätzen täglich.

„Der Zuwachs ist in erster Linie auf den Kälteeinbruch im Februar zurückzuführen. Im Vorjahr waren der Jänner und vor allem auch der Februar eher mild und trocken", erklärt Andreas Hackl, Leiter der ÖAMTC-Pannenhilfe im Burgenland. Ob sich der Lockdown dennoch bemerkbar macht? „Wir registrieren einen Mobilitätsrückgang in den Abend- und Nachtstunden. Tagsüber sind die Einsatzzahlen österreichweit auf bzw. über Vorjahresniveau", so Hackl.

Pannenursache Nummer eins waren schwache, leere oder defekte Batterien. Gefolgt von Problemen mit dem Motor, dem Starter oder der Lichtmaschine sowie Schwierigkeiten mit den Reifen.