Pilotprojekt 'Kinder essen gesund' an Volksschulen .

Gesunde Ernährung steht ab September im Mittelpunkt eines Pilotprojekts an Volksschulen im Burgenland. Unter dem Motto: 'Kinder essen gesund' soll das Bewusstsein für gesunde Ernährung bereits in der Volksschule gefördert und die Gemeinschaftsverpflegung an den Schulen optimiert werden, erläuterte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Freitag in einer Aussendung.