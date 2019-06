Planquadrat zu Ferienbeginn: 676 Radarstrafen erteilt .

Bei einer landesweiten Schwerpunktaktion auf Burgenlands Straßen sind der Polizei am Freitag 676 Autolenker mit überhöhter Geschwindigkeit in die Radarfalle gefahren, berichtete die Landespolizeidirektion am Samstag in einer Aussendung.