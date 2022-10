Planquadrat: Zwei Raser mit 161 km/h in 100er-Zone ertappt

Werbung

Die Fahrzeuge der Raser auf der S31 - eines mit österreichischen und eines mit ungarischen Kennzeichen - waren mit 161 statt der erlaubten 100 km/h unterwegs, berichtete die Polizei am Samstag in einer Aussendung. Anzeigen wurden erstattet.

Im Zuge des landesweiten Planquadrats wurde außerdem ein rumänischer Kleintransporter, in dem sich zwei Hundewelpen befanden, gestoppt. Der mit sechs Insassen besetzte Kastenwagen, der auf dem Weg von Rumänien nach Brüssel war, wurde bei der Einreise in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) kontrolliert.

Da für zwei 13 Wochen alte Hundewelpen der Rasse "Dogo Argentino" keine gültige Tollwutimpfung nachgewiesen werden konnte, wurde der Weitertransport nach Belgien untersagt. Weil das Kfz um 31 Prozent überladen war, wurden die Kennzeichen vorläufig abgenommen. Die beiden Lenker waren laut Polizei bereits seit 26 Stunden unterwegs, das im Kfz eingebaute digitale Kontrollgerät zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten wurde nicht verwendet. So sollte laut Exekutive ein durchgehender Transport über eine Strecke von 2.250 km gewährleistet werden. Anzeigen wurden nach dem Tiertransport-, Tierseuchen-, Kraftfahr- und Gelegenheitsverkehrsgesetz an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.

Im Rahmen des Planquadrats wurde zudem ein 21-jähriger Drogenlenker aus dem Bezirk Mattersburg ertappt. Fünf Kennzeichen wurden wegen Gefahr im Verzug vorläufig abgenommen. Insgesamt wurden mehr als 450 Lenker kontrolliert und 348 Alkotests durchgeführt. 1.054 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen wurden nach Radarmessungen erstattet. Dazu kamen 270 sonstige Anzeigen und 215 Organstrafverfügungen.