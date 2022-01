Schwerpunkt-Aktion der Polizei: Landesweite Kontrollen am Samstag

Die Landespolizeidirektion Burgenland kündigt für Samstag den 22. Jänner Verkehrskontrollen in allen Bezirken an. Neben Alkotests, Geschwindigkeitsmessungen und Co. werde dabei auch Augenmerk auf illegale Migration sowie auf die Einhaltungen der Covid-Bestimmungen gelegt, heißt es.

