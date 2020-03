Spitalsambulanzen nur für dringende Fälle .

Im Burgenland reduzieren die Spitäler seit heute, Montag, die klinisch nicht dringlichen Termine in ihren Ambulanzen. Patienten werden über Terminabsagen von den Krankenhäusern telefonisch informiert. Ab sofort werden für vier Wochen keine neuen Ambulanztermine mehr vereinbart, gaben die KRAGES und das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Eisenstadt in einer Aussendung bekannt.