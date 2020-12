Aufgrund der enormen Nachfrage nach den bis 23. Dezember gratis angebotenen Antigen-Schnelltests plant das Land Burgenland, die Testkapazitäten an den sieben Teststraßen nach Möglichkeit zu erweitern.

Bei den Teststraßen in Eisenstadt und Oberpullendorf wird die Möglichkeit zur Testung am 22. und 23. Dezember nun von 12 bis 20 Uhr (statt bisher von 12.30 bis 15.30 Uhr) möglich sein. Auch in den anderen Bezirken ist eine Ausweitung der Testzeiten in Planung.

Das Land Burgenland betont allerdings ausdrücklich, dass es sich bei den angebotenen Gratis-Antigen-Schnelltests lediglich um ein Zusatzangebot zu den bereits bestehenden privaten Testmöglichkeiten, wie sie etwa von Apotheken angeboten werden, handelt. Obwohl noch einige Zeit- und Personalressourcen freigemacht werden konnten, sind daher die Testkapazitäten auch weiterhin sehr begrenzt.

Für die Gratistestung ist auch weiterhin eine telefonische Anmeldung erforderlich, bei der man ein Zeitfenster und eine Teststraße wählen kann, soweit die Kapazitäten ausreichen. Um Wartezeiten zu verkürzen, wurden das Personal der landeseigenen Hotline aufgestockt und weitere Telefonleitungen freigemacht, bei denen man sich unter der Nummer 057/600-1035 in der Zeit von 9 bis 17 Uhr anmelden kann.