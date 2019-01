Die Ermittler kamen dem 40-Jährigen auf die Spur, als sie ein gestohlenes Auto im Tiroler Bezirk Innsbruck Land sicherstellten. Im Wagen fanden die Beamten schließlich das Strafmandat, so die Polizei am Dienstag.

Nach dem Verdächtigen, der den Ermittlern wegen ähnlicher Straftaten bereits aufgefallen und deshalb auch schon in Haft war, wurde eine österreichweite Fahndung eingeleitet. Am Neujahrstag wurde der Mann in einem in Tirol gestohlenen Pkw schließlich im Bezirk Mistelbach gestoppt und festgenommen.

Der 40-Jährige war geständig. Er gab außerdem an, weitere Straftaten begangen zu haben, teilte die Exekutive mit. Er soll im Nordburgenland auch Treibstoff abgezapft und Kennzeichentafeln gestohlen haben.