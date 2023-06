Unwetter: 160 Einsätze in 30 Gemeinden .

Wegen schweren Unwettern und anhaltenden Regenfällen am Dienstagnachmittag stehen und standen Einsatzkräfte der Feuerwehr in mehr als 30 Gemeinden im Einsatz. Betroffen ist vor allem der Bezirk Neusiedl am See sowie die Bezirke Oberwart und Güssing.