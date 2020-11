Vor allem die - nicht vom kommenden Lockdown betroffenen - Lebensmittelgeschäfte konnten sich über starke Umsätze freuen, während andere Branchen wie der Modehandel weniger frequentiert wurden als an vergleichbaren Samstagen im Vorjahr.

Diesen Eindruck hatte man auch im Designer Outlet in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See). Die Parkplätze seien zum ersten Mal seit langem wieder beinahe voll gewesen, berichtete der Manager eines Modegeschäfts im Gespräch mit der APA. Vor allem bis zum frühen Nachmittag gab es ein "zufriedenstellendes" Kundenaufkommen. Diese hätten sich auch spendierfreudig gezeigt und nicht nur als Schnäppchenjäger. "Verglichen mit anderen Corona-Samstagen war es ein guter Tag, verglichen mit dem Vorjahr aber immer noch enttäuschend", so die Bilanz des Geschäftsführers.