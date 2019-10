VGT-Anzeige wegen Jagd auf Königsfasane .

Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) kritisiert erneut Jagdpraktiken im Burgenland: Im Bezirk Neusiedl am See seien aus Zuchten angekaufte Chinesische Königsfasane ausgesetzt worden, um sie abschießen zu können, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.