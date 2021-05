Die Zahl der aktiven Fälle war damit weiter rückläufig. Weil gleichzeitig 15 Personen neu genesen sind, sank sie um 13 auf 162, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. In den Spitälern war die Lage im Vergleich zu Freitag unverändert. Insgesamt wurden 18 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon acht intensivmedizinisch.

Bisher wurden 106.374 Burgenländer gegen das Coronavirus geimpft, davon sind 34.868 vollimmunisiert. 176.560 Personen haben sich für die Impfung vorgemerkt. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag am Samstagmorgen im Burgenland laut AGES bei 28,9. Die höchste Inzidenz wiesen die Bezirke Mattersburg (42,5) und Neusiedl am See (38,33) auf. In Rust und Jennersdorf lag sie weiterhin bei 0.